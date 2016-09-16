البث الحي
منوعات

هاآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل أسرى عرب أعلنوا استسلامهم

16/9/2016

هاآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل أسرى عرب ألقوا أسلحتهم

كشفت صحيفة هاآرتس، نقلا عن تقرير، أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الأسرى في إحدى حروب تأسيس دولة إسرائيل على حد وصفها.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأسرى من جنود إحدى الدول الذين استسلموا في إحدى المعارك وألقوا أسلحتهم، وكان بينهم جرحى في حال حرجة.

وأضاف التقرير إلى أن قائد الضابط الذي أمر بقتل الأسرى تمت ترقيته إلى منصب رفيع للغاية، ولكن تم إخفاء القضية كلها.

واعترف التقرير بأن قتل الأسرى العزل الذين سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم هو إحدى أخطر جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن نشر هذه المعلومات مهم لفهم تاريخ وأخلاق الجيش الإسرائيلي.

ولم يحدد التقرير ماهية وتاريخ الحرب، لكن الشهادات ذكرت أنه تم إطلاق الرصاص على الأسرى، ثم تم جمع الجثث بواسطة جرافة لتدفن في قبر جماعي.

ويشار إلى أن تسريبا ظهر العام الماضي لمجموعة من التسجيلات السرية للجنود الإسرائيليين كشف عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الأسرى المصريين فى حرب يونيو/حزيران 1967.

كما كشف فيلم وثائقي إسرائيلي في العام 2007 عن معلومات تتعقل بتورط الوزير السابق يلي بنيامين بن إليعازر في قتل أسرى مصريين أثناء حرب 67.

وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم من دون سلاح أو رافعي الأيدي وهم على الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)