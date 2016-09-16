هاآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل أسرى عرب أعلنوا استسلامهم

هاآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل أسرى عرب ألقوا أسلحتهم

كشفت صحيفة هاآرتس، نقلا عن تقرير، أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الأسرى في إحدى حروب تأسيس دولة إسرائيل على حد وصفها.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأسرى من جنود إحدى الدول الذين استسلموا في إحدى المعارك وألقوا أسلحتهم، وكان بينهم جرحى في حال حرجة.

وأضاف التقرير إلى أن قائد الضابط الذي أمر بقتل الأسرى تمت ترقيته إلى منصب رفيع للغاية، ولكن تم إخفاء القضية كلها.

واعترف التقرير بأن قتل الأسرى العزل الذين سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم هو إحدى أخطر جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن نشر هذه المعلومات مهم لفهم تاريخ وأخلاق الجيش الإسرائيلي.

ولم يحدد التقرير ماهية وتاريخ الحرب، لكن الشهادات ذكرت أنه تم إطلاق الرصاص على الأسرى، ثم تم جمع الجثث بواسطة جرافة لتدفن في قبر جماعي.

ويشار إلى أن تسريبا ظهر العام الماضي لمجموعة من التسجيلات السرية للجنود الإسرائيليين كشف عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الأسرى المصريين فى حرب يونيو/حزيران 1967.

كما كشف فيلم وثائقي إسرائيلي في العام 2007 عن معلومات تتعقل بتورط الوزير السابق يلي بنيامين بن إليعازر في قتل أسرى مصريين أثناء حرب 67.

وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم من دون سلاح أو رافعي الأيدي وهم على الأرض.