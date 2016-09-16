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مصر ترفض شحنة قمح روسي حجمها 60 ألف طن

16/9/2016

مصر رفضت شحنتي قمح بحجم 123 ألف طن

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة اليوم (الجمعة) قولهم إن مفتشي الحجر المصريين رفضوا شحن قمح روسي حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك بسبب مشاكل تتعلق بفطر الإرغوت.

وتأخرت الشحنة لأسابيع بعدما عادت مصر في 28 من أغسطس/آب لتبني سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر لإرجوت الشائع في الحبوب.

وقال أحد المصادر "المفتشون عادوا إلى مصر بعد الرفض".

وهذه هي الشحنة الثانية التي يتم رفضها عند التفتيش في ميناء المنشأ بعد رفض شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح الروماني في 7 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأثار التشدد المصري في القواعد التنظيمية المتعلقة بفطر الإرغوت تهديدات من الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا بحظر استيراد بعض الموالح من مصر.

وتشتهر روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء إلى التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية مع دول أخرى.

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