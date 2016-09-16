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فيديو: موقف مُحرج لجندي مخضرم أمام الأمير وليام

16/9/2016

هرع دوق كامبريدج الأمير وليام لمساعدة أحد قدامى المحاربين المتقاعدين يبلغ من العمر "72 عاما" بعد أن سقط على الأرض.

كان جوناثان دوغلاس هيوز ، نائب لورد مقاطعة إسكس، في استقبال العائلة المالكة دوق ودوقة كامبريدج أثناء جولتهم داخل مدرسة في مدينة هارلو إسكس، ضمن حملة خيرية لرعاية الصحة النفسية.

وسقط الرجل العجوز الذي كان يرتدي الزي الرسمي بالسيف والحذاء ذو المهاميز المعدنية، على الأرض بعد خروج الدوق والدوقة من سيارتهما.

وأظهر فيديو الواقعة أن الرجل لم يُصب بضرر، وسرعان من نهض من على الأرض واعتذر للأمير وليام عن الموقف المُحرج.

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