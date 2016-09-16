فيديو/ سيف عبد الفتاح: المعارضة المصرية مشغولة بالسباب

انتقد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ما وصفه بانشغال المعارضة المصرية بالمشادات والسباب قائلا :" لقد سئمت هذه الأمور".

وقال عبد الفتاح في لقاءه عبر الأقمار الصناعية على شاشة الجزيرة مباشر الخميس إنه تعرض لهجوم على شخصه بسبب وثيقة "مبادرة وطن للجميع" التي طرحها بالتعاون مع رموز سياسية مؤخرا لكنه اعتاد على مثل هذا الهجوم.

وتمخض اجتماع عقد في واشنطن مطلع سبتمبر أيلول الجاري نظمه مجموعة من الناشطين المصريين عن ما أطلقوا عليه "مبادرة وطن للجميع " للتوصل إلى مشروع توافقي بين مختلف القوى الوطنية، إلا أن جدلا أثير حول بنود المبادرة لاسيما البند الخامس المتعلق بعلاقة الدين بالدولة.

وأوضح عبد الفتاح أن ما أثير من جدل تمحور حول البند في صياغته الأولى قبل أن يتم تعديله وصياغته من جديد بعيدا عن مسألة الهوية.

ونص البند في صياغته الأولى على أن "الدولة لا هوية لها ولا مرجعية إلا مدنيتها ولا مؤسسات دينية تابعة لها بحيث لا تتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين" وهو ما اعتبره البعض تغييرا في هوية مصر .

ويقول عبد الفتاح إن "العلاقة بين الدين والدولة لها أشكال كثيرة في المجتمعات ولا نستطيع أن نقول إن هناك شكلا واحدا للعلاقة بين الدين والدولة وأكدنا في هذا الصدد ألا تتدخل الدولة في الدين وألا تتدخل المؤسسات الدينية في السياسة وقلنا ذلك من جراء الخبرة الانقلابية في مصر فالذي سوغ للانقلاب وبرره وشكل له ظهيرا دينيا مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة والافتاء والأوقاف ونحن لا نريد لتلك المؤسسات أن تتدخل في شأن السياسة ولا نريد للدولة أن تتدخل في شأن الدين فتؤممه لمصلحتها ولصالح استبدادها".