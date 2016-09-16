فيات كرايسلر تستدعي1.9 مليون سيارة حول العالم

استدعت شركة صناعة السيارات "فيات كرايسلر" 1.9 مليون سيارة حول العالم بسبب خلل محتمل يمنع الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان من العمل بشكل سليم في حالة الاصطدام، بحسب ما أعلنت الشركة أمس الخميس.

وقالت الشركة إن المشكلة تنبع من وحدة تحكم معينة. وأوضحت أنها على علم بأن هناك ثلاث حالات وفاة وخمس إصابات ربما تكون مرتبطة بهذا الخلل.

ومن بين السيارات المعيبة عدة نماذج مختلفة من سيارات كرايسلر ودودج وجيب ولانسيا وتم تصنيعها خلال الفترة من 2010 حتى .2014

ومعظم السيارات المعيبة (4ر1 مليون سيارة) توجد في السوق الأمريكية بينما هناك 284 ألف سيارة خارج أمريكا الشمالية.

كانت شركة جنرال موتورز الأمريكية المنافسة قد استدعت أكثر من أربعة ملايين سيارة بسبب مشكلات مماثلة.

