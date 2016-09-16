شاهد: فرنسا تجلي اللاجئين من شوارع باريس

أجلت الشرطة ومسؤولون اليوم الجمعة مئات اللاجئين الذين يعيشون في شوارع شمالي باريس منذ أسابيع.

وتعرضت فرنسا لانتقادات في تعاملها مع أزمة اللاجئين في أووبا، خاصة الأوضاع المزرية للآلاف الذين يعيشون في مخيم بمدينة كاليه شمالي البلاد.

وقالت بلدية باريس إن عمليتين نفذتا صباح الجمعة على امتداد رصيف تحت خطر مترو مرتفع ليس بعيدا عن حي مونمارتر.

وأضافت البلدية في بيان أن المسؤولين والعمال الاجتماعيين أخلوا في عملية واحدة النساء والأطفال ونقلوهن إلى أماكن إيواء مؤقتة.

وقالت إذاعة فرانس-إنفو إن المكان كان يأوي ما لا يقل عن 1500 مهاجر من أفغانستان وإريتريا والسودان وأماكن أخرى.

ونفذت سلطات باريس العديد من العمليات المماثلة هذا العام في نفس المنطقة، أحدثها منذ شهر، لكنها لا تزال جاذبة للاجئين.