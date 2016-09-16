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شاهد ـ المرزوقي: النظام القديم عاد بكل وقاحة

16/9/2016

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، إن هناك فاسدين حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والرئيس الباجي قايد السبسي لديه مستشار متهم أمام القضاء بالتدليس.

وأضاف المرزوقي خلال مؤتمر صحفي اليوم للتعليق على منع بث حواره مع قناة التاسعة التونسية، أن الربيع العربي أجهض في كل مكان، ففي مصر أجهض بالانقلاب وفي سوريا واليمن وليبيا بالحروب، وفي تونس تم إجهاضه أيضا.

وكانت قناة التاسعة التونسية قد أعلنت عن بث حوار مع المرزوقي مساء الأربعاء الماضي ثم تراجعت مؤكدة تعرضها لضغوط من رئاسة الجمهورية والحكومة.

وجدد المرزوقي انتماءه إلى الثورة التونسية قائلا: الثورة ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن تونس ليست بلدا ديمقراطيا، وأن هناك مدونين في السجون، وصفحات فيسبوك تغلق، وتراجعا في الحريات.

وأضاف المرزوقي أن الوفاق في تونس الآن مغشوش، حيث إن الطرف الكبير فيه  هو النظام القديم الذي عاد بكل وقاحة، متسائلا: كيف نقوم بوفاق مع نظام لا يعترف بالثورة؟! على حد وصفه.

وأشار إلى أن الديمقراطية التي في تونس حاليا مهمشة وليست التي ناضلوا من أجلها، فهذه ديمقراطية نخر فيها الفساد المالي والإعلامي.

وأوضح أنه هناك فاسدون حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فالرئيس لديه مستشار متهم أمام أمام القضاء بالتدليس، فكيف نصدق رئيس الجمهورية عندما يتحدث عن محاربة الفساد، اليوم الديمقراطية تتطلب أن يكون هناك توافق مع الأفكار، مشيرا إلى أنه تم اتهامه بمحاولة حرق تونس عبر فيديو مزيف، ومن قام بذلك هو شخص يعمل الآن في قصر الرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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