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شاهد: طوابير شراء آيفون 7 حول العالم ورئيس آبل يفاجئ الزبائن

16/9/2016

اصطف طوابير عشاق هاتف آيفون منذ الصباح الباكر في العديد من عواصم ومدن العالم أمام فروع شركة آبل لشراء هاتف آيفون 7 الجديد في اليوم الأول لطرحه في الأسواق.

ومن العاصمة اليابانية طوكيو شرقا إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية غربا اصطف الزبائن أمام المتاجر قبل ساعات من فتحها ليكونوا أول من يحصل على هاتف آيفون 7 الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي أحد فروع شركة آبل بمدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية فاجأ رئيس الشركة تيم كوك المشترين بالظهور في المتجر للترحيب بهم، كما توقف لالتقاط الصور مع بعضهم.

وقالت شركة أبل إن الكميات الأولية المطروحة من هاتف "آيفون 7 بلس" قد بيعت جميعها على مستوى العالم، كما نفدت أيضا جميع هواتف آيفون 7 بلونه الأسود الفحمي.

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