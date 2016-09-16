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شاهد: دمشق تقول إنها تفتح طريق الكاستيلو

16/9/2016

 نشر الإعلام الحربي التابع لقوات الأسد مقطعا مصورا يظهر جرافات تنظف طريق رئيسيا يؤدي إلى أحياء محاصرة تسيطر عليها المعارضة من مدينة حلب شمالي سوريا لتخلي الطريق أمام قوافل المساعدات، وفقا لتلفزيون سوريا الرسمي.

ونشرت وسائل إعلام الجيش السوري مقطعا مصورا، عصر الجمعة، من حلب يظهر جرافة تزيل حواجز رمال من طريق الكاستيلو على الحافة الشمالية الغربية لأكبر مدن سوريا والتي كانت مركزها التجاري ذات يوم.

ولم يتضح على الفور متى يمكن لقوافل المساعدات دخول الأحياء المحاصرة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة شرقي حلب.

وتوصيل المساعدات جزء من اتفاق أمريكي- روسي فرض وقف إطلاق النار الذي بدأ الاثنين.

ووجه البيت الأبيض والمبعوث الأممي دي ميستورا انتقادات للحكومة السورية لعدم تعاونها في إدخال المساعدات ورفضها الابتعاد عن الطريق المحاصر.

وتقف قوافل إغاثة وشاحنات مساعدات في انتظار السماح لها بالدخول إلى مدينة حلب.

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