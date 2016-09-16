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شاهد: إسرائيل تقتل فلسطينيا وأردنيا بالقدس

16/9/2016

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين أحدهما فلسطيني في القدس الشرقية، والآخر شخص مقيم في الأردن، بالضفة الغربية .

وأعلنت قوات الاحتلال أنها أطلقت الرصاص على شخص زعمت أنه كان يحمل سكينا في القدس الشرقية اليوم (الجمعة) كما قتلت مهاجما آخر في سيارة قالت إنها اقتحمت محطة للحافلات قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية وقتل الرجل عند باب العامود الذي يخضع لحراسة مشددة وعرفته الشرطة على أنه مقيم في الأردن. ولم يتضح على الفور ما إذا كان يحمل الجنسية الأردنية وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تنظر في التقارير.

واستشهد ما لا يقل عن 213 فلسطينيا في حوادث عنف منذ أكتوبر/تشرين الأول بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وصفت سلطات الاحتلال 141 منهم بأنهم مهاجمون بينما قتل الآخرون في اشتباكات واحتجاجات.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها بعد أن أطلق عليه جنود إسرائيليون النار خلال مداهمة جرت أمس (الخميس) قرب الخليل. وقال الجيش إن قواته أطلقت النار عليه خلال محاولته الفرار من الاعتقال.

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