روسيا تعلن وقف استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية قولها اليوم (الجمعة) إن موسكو ستوقف واردات الفواكه والخضراوات من مصر اعتبارا من 22 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاءت الخطوة الروسية بعدما نقلت وكالة رويترز اليوم (الجمعة) عن مصادر مطلعة قولهم إن مفتشي الحجر المصريين رفضوا شحن قمح روسي حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك بسبب مشاكل تتعلق بفطر الإرغوت.

وتأخرت الشحنة لأسابيع بعدما عادت مصر في 28 من أغسطس/آب لتبني سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر لإرجوت الشائع في الحبوب.

وقال أحد المصادر "المفتشون عادوا إلى مصر بعد الرفض".

وهذه هي الشحنة الثانية التي ترفضها مصر عند التفتيش في ميناء المنشأ بعد رفض شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح الروماني في 7 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأثار التشدد المصري في القواعد التنظيمية المتعلقة بفطر الإرغوت تهديدات من السلطات الروسية المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في بحظر استيراد بعض الموالح من مصر.

وتشتهر روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء إلى التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية مع دول أخرى.