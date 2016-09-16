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بريطانيا تغلق سفارتها في أنقرة لأسباب أمنية

16/9/2016

بريطانيا تغلق سفارتها في أنقرة لأسباب أمنية ـ أرشيف

قالت وزارة الخارجية البريطانية في موقعها على الانترنت إن الحكومة البريطانية أغلقت سفارتها في العاصمة التركية أنقرة اليوم (الجمعة) لأسباب أمنية.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وقالت في وقت متأخر أمس الخميس "ستغلق السفارة البريطانية في أنقرة أمام الجمهور يوم الجمعة 16 منسبتمبر لأسباب أمنية".

وكانت السفارة مغلقة من يوم الاثنين حتى الخميس بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

كما نصحت الوزارة البريطانيين بعدم السفر إلى أي منطقة تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود السورية أو إلى مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد والذي شهد موجة من العنف منذ انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور العام الماضي. 

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