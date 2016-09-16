اليوم: مواجهة بين الزمالك والوداد في أبطال أفريقيا

في مواجهة ساخنة يلعب الزمالك المصري مع ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نصف النهائي اليوم على معلب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في الساعة 8 بالتوقيت المحلي.

ولم يجد الزمالك أدنى صعوبة في دور الأربعة للمرة الأولى منذ عام ألفين وخمسة بعدما حل وصيفا لمجموعته خلف صن دوانز الجنوب إفريقي. ويسعى الزمالك لمواصلة رحلة البحث عن اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة ألفين واثنين، الذي جاء على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

أما الوداد فيبحث عن لقبه الأول في البطولة بنظامها الجديد. وتصدر الفريق المغربي مجموعته برصيد إحدى عشرة نقطة. وسيحاول الوداد كسر عقدة الأندية المغربية أمام الزمالك. فقد واجه الزمالك الأندية المغربية في إحدى عشرة مباراة. حقق فيها الانتصار في سبع مواجهات

وياشر إلى أن الزمالك لم يواجه الوداد المغربي سوى في مباراة رسمية واحدة في السوبر الإفريقي لموسم 2003 والتي فاز فيها نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.