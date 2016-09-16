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أمير قطر يبحث معاناة السوريين مع تيريزا ماي

15/9/2016

أمير قطر يلتقي تيريزا ماي/ وكالة جيتي

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة البريطانية لندن مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتركز الاجتماع على مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في سوريا، وضرورة رفع الحصار والمعاناة اللاإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

كما تطرق الطرفان لضرورة وقف التهجير القسري الممنهج للسوريين، وأهمية تفعيل الحلول الدولية ووضعها حيّز التنفيذ.

وتمت مناقشة قضية الإرهاب وتداعياته الخطيرة، وتفاقم تهديده لأمن واستقرار دول العالم قاطبة، وضرورة معالجة أسبابه الجذرية، والتصدي له إقليميا ودوليا.

وأشار أمير قطر إلى أن العلاقات القطرية البريطانية قوية واستراتيجية وتاريخية، وأن البلدين يجمع بينهما تعاون مشترك في شتى المجالات، بينما اعتبرت ماي الزيارة خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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