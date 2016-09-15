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وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

15/9/2016

جنود إسرائيليون/ أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني، مساء الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة بيت أولا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن المواطن محمد السراحين "30عاما" توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الجهات الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني بوفاة السراحين.

وكان السراحين اعتقل مع والده صباح اليوم بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية لقوة عسكرية في بلدة بيت أولا، دون معرفة أسباب الاعتقال، بحسب شهود عيان.

وما يزال جثمان السراحين لدى الجانب الإسرائيلي، ومصير الوالد لا معلومات عنه. ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي حول مقتل السراحين حتى مساء الخميس.

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