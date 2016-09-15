ميت يفوز في انتخابات تمهيدية للمحليات بنيويورك

ميت يفوز في انتخابات تمهيدية للمحليات نيويورك

فاز عضو مجلس محلي في نيويورك كان قد توفي الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية على مقعده بذلك المجلس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء. وفاز الجمهوري المتوفى بيل نوجاي بـ 3ر60% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية بدائرته يوم الثلاثاء، وفقا لنتائج الانتخابات الرسمية، متغلبا على منافسه الذي مازال على قيد الحياة ريتشارد ميلن الذي فاز بـ 8ر38% من الأصوات.

كان أعضاء في الحزب الجمهوري قد حثوا الناخبين على التصويت لنوجاي بالرغم من انتحاره الأسبوع الماضي في روتشيستر.

وتردد أن نوجاي 59/ عاما/ أطلق النار على نفسه يوم الجمعة في مقبرة قريبة من مدفن الأسرة في روتشيستر.

وكان من المقرر أن يمثل نوجاي أمام المحاكمة بتهمة اختلاس مليون و800 ألف دولار من صندوق ائتماني لأحد عملائه، وهو مهندس معماري.

كما كان يواجه نوجاي الذي لديه أعمال تجارية في جنوب شرق آسيا، اتهامات بالاحتيال في كولومبيا، بحسب تقارير إعلامية.