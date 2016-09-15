مدرب إيطالي يفقد عمله كمقدم برامج بسبب وشم فاشي

المدرب والمعلّق الإيطالي باولو دي كانيو

علّقت شبكة "سكاي سبورت" التليفزيونية، عمل المدرب والمعلّق الإيطالي باولو دي كانيو مع القناة، عقب ظهوره بـ"وشم فاشي" خلال محادثة عبر الفيديو، حسبما أفادت تقارير إعلامية إيطالية، الأربعاء.

وارتدى دي كانيو، مدرب فريق سندرلاند الإنجليزي السابق الذي بدأ تقديم برنامج تليفزيوني بالمحطة الإيطالية مطلع الشهر الجاري، قميصاً ذا أكمام قصيرة أظهر وشماً على ذراعه يحمل كلمة (دوكس) التي ترمز إلى الزعيم الفاشي الراحل بنيتو موسوليني.

ونقل عن جاك راينود، نائب رئيس محطة سكاي سبورت، قوله "لقد كان من الخطأ أن يظهر بتلك الصورة، ارتكبنا شيئا خاطئاً، نعتذر إذا ما آذى هذا مشاعر بعض الناس، بعد التحدث مع باولو اتفقنا على وقف تعاوننا برغم كفاءته المهنية".

وسبق لدي كانيو (48 عاماً) أن قدم التحية الفاشية في عدة مناسبات حينما كان يتولى تدريب فريق لاتسيو الإيطالي عام 2005، مما عرضه للإيقاف وتغريمه مالياً، وأعلن لدي كانيو أن إيماءته لم تكن سياسية.

وأثار تعيين دي كانيو مدرباً لسندرلاند عام 2013 الجدل، حيث تسببت في تقدم ديفيد ميليباند، رئيس مجلس إدارة النادي وشقيق إيد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني السابق، باستقالته.