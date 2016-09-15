فيفا: قرعة مونديال الأندية 21 سبتمبر

شعار الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إجراء قرعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن القرعة سيتم إجراؤها في زيوريخ السويسرية حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة.

وتأهلت حتى الآن أربع فرق إلى نسخة هذا العام من المسابقة: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، وكلوب أمريكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، وريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي (الفائز بكأس ليبرتادوريس).

وستتحدد في الأشهر المقبلة هوية الفائزين بنسخة هذا العام من دوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك النادي الياباني الذي سيمثل الدولة المضيفة.

يُذكر أن النسخة الثالثة عشرة من كأس العالم للأندية، المقررة في الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، ستقام في اليابان بمدينتي يوكوهاما وأوساكا.