البث الحي
منوعات

عاريات يقدمن مسرحية "العاصفة" لشكسبير بمتنزه في نيويورك

15/9/2016

عدد من فريق التمثيل أثناء العرض

شارك فريق تمثيل من جمعية نسائية أمريكية في تقديم عرض لمسرحية "العاصفة" لويليام شكسبير تجردن فيه من ملابسهن بالكامل.

وقالت الفرقة إنها تهدف من وراء العرض إلى استخدام رواية القصص والمسرح لتوصيل رسالتها الداعية إلى النظر لجسد المرأة بطريقة إيجابية، على حد قولها.

وقال بيتر ستريت مخرج العمل إنه كان متخوفا قليلا بشأن المسرحية لكن الأمور سارت بسلاسة.

وقال ستريت "رغم أنني كنت قلقا نوعا ما خلال تجربة الأداء الأولى في غضون دقائق بات الأمر عاديا حتى إنه عندما شاركت ممثلة ترتدي ملابس بدت غريبة".

وقالت شركة الإنتاج إنها لم تضطر إلى الحصول على تراخيص لتقديم العمل من دون ملابس، لأن قانون ولاية نيويورك يسمح بالأداء المسرحي من دون ملابس.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)