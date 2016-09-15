عاريات يقدمن مسرحية "العاصفة" لشكسبير بمتنزه في نيويورك

عدد من فريق التمثيل أثناء العرض

شارك فريق تمثيل من جمعية نسائية أمريكية في تقديم عرض لمسرحية "العاصفة" لويليام شكسبير تجردن فيه من ملابسهن بالكامل.

وقالت الفرقة إنها تهدف من وراء العرض إلى استخدام رواية القصص والمسرح لتوصيل رسالتها الداعية إلى النظر لجسد المرأة بطريقة إيجابية، على حد قولها.

وقال بيتر ستريت مخرج العمل إنه كان متخوفا قليلا بشأن المسرحية لكن الأمور سارت بسلاسة.

وقال ستريت "رغم أنني كنت قلقا نوعا ما خلال تجربة الأداء الأولى في غضون دقائق بات الأمر عاديا حتى إنه عندما شاركت ممثلة ترتدي ملابس بدت غريبة".

وقالت شركة الإنتاج إنها لم تضطر إلى الحصول على تراخيص لتقديم العمل من دون ملابس، لأن قانون ولاية نيويورك يسمح بالأداء المسرحي من دون ملابس.