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صندوق النقد يبحث مع الصين والسعودية إقراض مصر

15/9/2016

شعار صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في إيجاز صحفي أنه يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار.

وقال رايس "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل.

وأضاف "نساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء وهي أكبر زيادة تشهدها العملة الأمريكية في البلاد.

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