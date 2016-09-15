البث الحي
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شاهد: موقف طريف لعجوز فلسطيني مع شاشة الجزيرة مباشر

15/9/2016

في مشهد طريف أصر عجوز فلسطيني على عدم الحديث لكاميرا "الجزيرة مباشر" في قطاع غزة إلا بعد أن يتأكد من أنه فعلا في بث حي على الهواء.

وخلال جولة لكاميرا القناة في دار مسنين بالقطاع لتفقد أحوالهم ورصد أجواء العيد، سأل الرجل مراسل القناة إن كان يظهر فعلا في بث حي على الجزيرة مباشر فأجابه المراسل بنعم ، لكنه أصر على فتح جهاز التلفاز عبر جهاز التحكم عن بعد " ريموت كنترول" ليتأكد بنفسه قبل أن يكمل حواره مع المراسل.

وقال المسن الفلسطيني إن "أجواء العيد ليست كالسابق في السنوات الماضية ، كان فيه أفراح كثيرة ولكن بسبب الاحتلال وقصفه للقطاع قلت الأفراح في غزة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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