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شاهد: مسلمو كشمير يقضون عيد الأضحى تحت حظر التجوال

15/9/2016

قضى مسلمو الشطر الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير عيد الأضحى وسط حظر تجوال وتواجد عسكري مكثف من قوات الأمن الهندية.

وبدت شوارع العاصمة سريناغار خالية من المارة رغم الاحتفال بالعيد، كما عطلت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف الجوال لفترات طويلة.

ويشهد إقليم جامو وكشمير أعنف اضطرابات خلال نحو ست سنوات. وبدأت الاضطرابات في 8 يوليو/تموز بعدما قتلت قوات الأمن الهندية برهان واني، أحد زعماء مسلمي كشمير، والذي يحظى باحترام واسع في الإقليم.

وفرضت السلطات الهندية حظر تجوال في الإقليم -الذي يطالب بالانفصال عن الهند- في  12 سبتمبر/أيلول الجاري بعدما دعا زعماؤه، إلى إضراب عام ومسيرة احتجاجية في عيد الأضحى الذي وافق 13 سبتمبر/أيلول في كشمير.

كما دعا المطالبون باستقلال الإقليم عن الهند إلى التوجه بمسيرة تطالب بالحرية   إلى مقر الأمم المتحدة للتقدم بمذكرة.

وقتل نحو 76 شخصا من سكان كشمير بينما أصيب أكثر من 6 آلاف آخرين في أعمال العنف التي وقعت في أعقاب مقتل واني على يد القوات الهندية.

ويعد إقليم كشمير محور نزاع بين الهند وباكستان، حيث تتقاسم البلدان السيطرة عليه.

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