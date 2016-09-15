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شاهد: محرز يقود ليستر للفوز بثلاثية في افتتاح أبطال أوروبا

14/9/2016

فاز ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، على نظيره كلوب بروج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "جان برايدال".

ولم يمهل ليستر الفريق البلجيكي سوى 5 دقائق فقط، حتى نجح مارك ألبريتون فى إحراز الهدف الأول لصالح فريقه، ومع الدقيقة 29 نجح النجم الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني من ضربة ثابته نفذها بطريقة رائعة، وعاد محرز مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقة من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة يتصدر ليستر سيتي المجموعة السابعة، بعدما تعادل بورتو مع نظيره كوبنهاغن الدنماركي.

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