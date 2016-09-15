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شاهد: مانشستر يونايتد يسقط أمام فينورد بهدف بالدوري الأوربي

15/9/2016

استهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم بالخسارة صفر / 1  أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لمرحلة المجموعات للمسابقة الخميس.

وتقمص توني ترينداد دي فيلهينا دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 79، ليقود فريقه لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعدما خسر 1 / 2 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

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