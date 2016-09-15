شاهد: قاتل "تائب" يدلي بشهادة خطيرة ضد رئيس الفلبين

أكد رجل قال إنه "قاتل تائب" أمام مجلس الشيوخ الفلبيني أن الرئيس رودريغو دوتيرتي قتل موظفا وأمر بقتل معارضين عندما كان رئيسا لبلدية دافاو.

وجه إدغار موتاباتو (57 عاما) اتهاماته أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في تزايد عمليات القتل منذ تنصيب الرئيس في 30 حزيران/يونيو.

وأكد الرجل أنه كان عضوا في "سرية الموت" المؤلفة من شرطيين ومتمردين سابقين شيوعيين قتلوا خلال 25 عاما حوالى ألف شخص ألقي ببعضهم أحياء إلى التماسيح.

وأوضح أن كثيرين قتلوا خنقا وأحرقت جثثهم أو قطعت ودفنت في مقلع يملكه شرطي في هذه المجموعة. وألقيت جثث في البحر. وقال إن "مهمتنا كانت قتل مجرمين ومرتكبي جرائم اغتصاب وتجار مخدرات ولصوص وهذا ما كنا نفعله".

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ ليلى دي ليما وزيرة العدل السابقة أن ادغار موتاباتو سلم نفسه في 2009 إلى المفوضية الفلبينية لحقوق الإنسان التي كانت تترأسها حينذاك. وتابعت أنه أحيل بعد ذلك إلى برنامج حماية الشهود.

وردا على سؤال عن هذه الاتهامات الخطيرة، قال الناطق باسم الرئيس إنها تخضع للتحقيق. أما باولو دوتيرتي نجل الرئيس، فرأى أن هذه "مجرد قصص متناقلة (يرويها) مجنون".

وروى موتاباتو أنه في يوم في 1993 وجدت "سرية الموت" نفسها وجها لوجه أمام سيارة رجل يدعى خاميسولا كان من عناصر مكتب التحقيق الوطني التابع لوزارة العدل.

وقال إن المواجهة الكلامية تحولت إلى إطلاق نار. وبعد ذلك وصل رئيس بلدية دافاو رودريغو دوتيرتي إلى المكان. وتابع "أن رئيس البلدية هو من أجهز عليه. كان خاميسولا حيا عندما وصل وأفرغ مشطين من رشاش فيه".

دوتيرتي متهم منذ فترة طويلة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بتمويل سرايا الموت في دافاو التي كان رئيسا لبلديتها لنحو ثلاثين سنة، لكنها المرة الأولى التي تظهر فيها شهادة دقيقة إلى هذه الدرجة تدعم هذه الاتهامات.

وروى إدغار ماتوباتو أن معظم الضحايا كانوا من المجرمين والأعداء الشخصيين لعائلة دوتيرتي.

وشكك الناطق باسم الرئيس مارتن اندانار في أن يكون دوتيرتي المحامي البالغ من العمر 71 عاما أمر بقتل حوالى ألف شخص. وقال "لا أعتقد أنه قادر على إصدار توجيهات كهذه"، مشيرا إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان حققت في هذا الأمر منذ فترة طويلة ولم تحله إلى القضاء".

وحقق رودريغو دوتيرتي فوزا ساحقا في الانتخابات بعد حملة وعد خلالها بالقضاء خلال ستة أشهر على تهريب المخدرات وإن كلف الأمر قتل آلاف المجرمين.

وأسفرت هذه "الحرب على المخدرات" عن سقوط 3140 قتيلا حتى الآن معظمهم قتلهم مدنيون شجعهم على ما يبدو الخطاب الرئاسي الذي يدعوهم إلى تحقيق العدالة بأنفسهم.