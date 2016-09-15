شاهد: رئيس الوزراء الهندي يوقف خطابه احتراما للأذان

أوقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطابا له بولاية البنغال الغربية لدى سماعه الأذان الصادر من مأذنة مسجد مجاور.

وكان مودي يتحدث إلى جمع من أنصاره في البنغال الغربية ضمن حملته الانتخابية عندما سمع الأذان فتوقف فورا لمدة نحو ثلاث دقائق حتى انتهى الأذان الصادر من مسجد قريب من موقع خطابه.

وعقب انتهاء الأذان استأنف مودي خطابه قائلا إنه لم يرد "مقاطعة صلوات أحد" ولهذا قرر التوقف حتى ينتهي الأذان.

وأضاف مودي متحدثا لأنصاره: "هذا تراثنا. ينبغي أن نحترم جميع الأديان وأن نحترم طقوسهم وعاداتهم… حتى نحافظ على وحدة الهند".

ورغم حدوث الموقف أواخر مارس/آذار فإنه حصد مئات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بثه قبل ما يزيد على أربعة أشهر.

وينتمي مودي إلى حزب بهارتيا جاناتا، أحد أكبر حزبين في البلاد. وهو حزب قومي يميني مقرب فكريا من كبرى المنظمات الهندوسية في البلاد.