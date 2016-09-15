شاهد: جدارية عملاقة في مدينة صفيح من اجل السلام في كولومبيا

رسم سكان حي فقير في بوغوتا وفنانان فرنسيان لوحة جدارية عملاقة على شكل احرف كلمة "سلام"، في عمل فني يحمل رمزية لافتة في العاصمة الكولومبية وهي على مشارف استفتاء بشأن اتفاق سلام تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ اكثر من نصف قرن.

وتتألف هذه الجدارية المقامة في حي ماريسكال سوكري على تخوم جادة سيركونفالار التي تربط وسط بوغوتا بالأحياء الميسورة في الشمال، من احرف كلمة "باس" (سلام) على جدران 16 منزلا في الحي مع خلفية بالأخضر والبنفسجي والزهري والازرق.

ويقول سباغ وهو فرنسي عضو في مجموعة "ستريت ارت اوتسايدرز كرو" المشرفة على العمل "لقد انهينا عملنا قبل أيام قليلة من التوصل الى اتفاق السلام" بين الحكومة الكولومبية بقيادة الرئيس مانويل سانتوس و"القوات الثورية المسلحة الكولومبية" (فارك) في 24 آب/اغسطس بعد اربع سنوات من المفاوضات.

وقد انجز المشروع الذي انطلق في شباط/فبراير بعد اربعين يوما من العمل خلال شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس.

وفي اطار مشروع "شير ذي وورد" (شارك الكلمة)، يجوب سباغ مع زميله سيب توسان المتحدر من مدينة كان في شمال غرب فرنسا العالم منذ ثلاث سنوات لإنجاز مشاريع فنية في الاحياء الفقيرة تقوم على تجسيد كلمات يختارها السكان المحليون.

واستلزم انجاز لوحة "السلام" الجدارية الاستعانة بـ800 لتر من الطلاء مع تضافر جهود نحو عشرين شخصا.

غير أن المهمة كانت "اكثر تعقيدا من العادة" نظرا الى تضاريس المنطقة التي تتكدس فيها المنازل واحدا فوق الاخر على سفح الجبل.