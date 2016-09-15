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شاهد: بريطاني يحاول إعادة "لاجئين" لمياه البحر

15/9/2016

أظهر تسجيل مصور رد فعل "عنصري" من بريطاني حاول إعادة لاجئين اثنين إلى المياه بعد أن وصلا إلى أحد الشواطئ على متن زورق مطاطي.

 

ولدى وصول اللاجئين إلى الشاطئ، قام أحد رواد الشاطئ وتساءل إذا ما كان هؤلاء لاجئين أم لا، وتوجه نحوهما.

 

وتصاعدت الأحداث عندما سأل أحد الشخصين على متن الزورق إذا ما كانت هذه انجلترا أم لا؟ ليجيب البريطاني " ليست انجلترا، إنها اليابان. ألم تسمعوا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ماذا تفعلون، عودوا من حيث أتيتم. اللاجئون لا يمكنهم القدوم إلى هنا".

 

وحاول البريطاني المتعصب طلب العون من رواد الشاطئ لإجبار الشخصين القادمين في الزورق المطاطي على العودة مرة أخرى للمياه، قائلا " لا يمكننا السماح بتواجد الأجانب هنا".

 

وسرعان ما تجمع أشخاص معه في محاولة لإجبار "اللاجئين" على العودة إلى المياه، وهو ما قوبل برفض من رواد آخرين للشاطئ تصدوا لهم.

 

ودافع رواد من الشاطئ عن اللاجئين باعتبارهم "بشر مثلنا"، ومع احتدام الأمر كشف اللاجئون عن أنهم ناشطين يجرون تجربة اجتماعية وأنهم ليسوا لاجئين لكنهم ممثلين تابعين لمجموعة "ترولستايشن" على يوتيوب.

 

 

 

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