شاهد: إحباط محاولة تهريب عشرات من البنغول في فيتنام

عثرت الشرطة الفيتنامية على عشرات من البنغول "أحد أندر الحيوانات على وجه الأرض" في شاحنة أثناء عبورها الحدود إلى الصين.

ويعتبر حيوان البنغول واحدا من أندر الحيوانات على الأرض , ينتمي إلى الثدييات من آكلات النمل، ويشبه حيوان المدرع بشكل كبير لذلك يتم الخلط بينهما بسهولة ولكن على الرغم من التشابه السطحي إلا أنهما مختلفين تماماً.

ويتم تهريب البنغول إلى الصين حيث يتم بيعه اعتقادا بأن أكل لحومه يشفي من مرض السرطان.

و"البنغول" على قائمة أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض ويتم بيعه بسعر كبير من جانب المهربين.

ويعاقب القانون بالسجن 15 عاما و90 ألف دولار غرامة للصيد غير المشروع والاتجار والتداول في الحيوانات المهددة بالانقراض.