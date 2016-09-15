شاهد: أطفال حلب يسرقون لحظات فرح في وقت الهدنة

استعاد أطفال حلب لحظات من طفولتهم المسلوبة وخرجوا إلى الشارع يلهون احتفالا بالعيد يحيط بهم الخوف من أن يستأنف القصف قبل انتهاء الهدنة.

وأسفر اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا عن وقف مؤقت لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين وسط مخاوف من أن ينهار الاتفاق والآمال المعقودة عليه سريعا خاصة وأن قوات النظام والمعارضة على السواء لم تنسحب من طريق رئيسي لنقل المساعدات إلى مدينة حلب.

وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إنه من المتوقع أن تشرف الولايات المتحدة وروسيا على عملية إخلاء طريق الكاستيلو من القوات لكنه انتقد دمشق لعدم إصدارها التصاريح اللازمة لدخول المساعدات إلى مناطق أخرى.

وأصبحت فرنسا التي تدعم المعارضة السورية أول حليف للولايات المتحدة يستفسر علنا عن الاتفاق مع روسيا وحثت واشنطن على إطلاعها على تفاصيل الاتفاق وقالت إنه بدون دخول المساعدات إلى حلب فإن الاتفاق لن يكون جديرا بالثقة.

وتسيطر القوات الحكومية وقوات المعارضة على طريق الكاستيلو وأصبح جبهة رئيسية في الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.

وقالت روسيا التي ساعدت قواتها الجوية الحكومة السورية في حصار شرق حلب الخاضع للمعارضة هذا الصيف إنها تجهز لبدء انسحاب الجيش السوري ومقاتلي المعارضة من الطريق.

لكن وبحلول صباح اليوم الخميس لا تزال القوات الحكومية وجماعات المعارضة تسيطر على مواقعها. وقال مسؤول في جماعة معارضة تتمركز في حلب إن الأطراف الدولية أبلغته أن المساعدات ستسلم غدا الجمعة.

وقال مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يان إيغلاند إن القوات الحكومية وقوات المعارضة مسؤولة جميعها عن تأخير دخول المساعدات إلى حلب.

وقال إيغلاند لرويترز "سبب عدم وجودنا في شرق حلب هو النقاشات الصعبة والتفصيلية للغاية بشأن المراقبة الأمنية وعبور الحواجز التابعة لكل من المعارضة والحكومة."

وفي مناطق أخرى اتهم دي ميستورا الحكومة السورية بعدم تقديم التصاريح اللازمة لعبور قوافل المساعدات. وقالت الحكومة السورية إنه ينبغي التنسيق معها في تسليم كل المساعدات.

ويعتقد أن نحو 300 ألف شخص يعيشون في شرق حلب بينما يعيش أكثر من مليون في القطاع الغربي الخاضع للحكومة.

وتنتظر قافلتان من المساعدات عبرتا الحدود التركية متجهتين إلى سوريا في المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين للحصول على تصريح بالتحرك صوب حلب.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه إذا حصلت على الضوء الأخضر فإن أول 20 شاحنة ستنتقل إلى حلب وإذا وصلت للمدينة بسلام فإن القافلة الثانية ستتحرك أيضا. وقال إن القافلتين تحملان أغذية تكفي 80 ألف شخص لمدة شهر.

وتدعم كل من الولايات المتحدة وروسيا أطرافا متعارضة في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وأجبرت 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم وفجرت أسوأ أزمة لاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وباتت حلب التي كانت أكبر مدن سوريا قبل الحرب نقطة محورية في الصراع هذا العام.

ومنح التدخل الروسي في سوريا لدعم الأسد قبل عام موسكو نفوذا كبيرا في العملية الدبلوماسية، وازداد تعنت حليفها الأسد عن أي وقت مضى. وتعهد الأسد مجددا يوم الاثنين باستعادة كامل أرجاء البلاد التي تفتتت إلى مناطق تسيطر عليها الدولة وفصائل المعارضة وتنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية.

وتأمل واشنطن في أن يمهد الاتفاق لاستئناف الحوار السياسي. لكن اتفاقا مشابها انهار في وقت سابق من العام الجاري ويواجه الاتفاق الجاري تحديات كبيرة.

وينص الاتفاق على انفصال مسلحي المعارضة الذين يقاتلون تحت لواء الجيش السوري الحر عن الجماعة التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة حتى انفصالها عن القاعدة في يوليو تموز وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام.