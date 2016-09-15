البث الحي
منوعات

رئيس البرلمان الأوربي: ترامب مشكلة للعالم أجمع

15/9/2016

رئيس البرلمان الأوروبي: ترامب مشكلة للعالم أجمع

قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوربي إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سيكون مشكلة للعالم أجمع وسيشجع على انتخاب شخصيات مماثلة في أوربا.

وأضاف شولتز في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشرتها على موقعها على الإنترنت اليوم الخميس "ترامب ليس مشكلة للاتحاد الأوربي فقط بل أيضا للعالم بأسره."

وأضاف شولتز وهو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا الذي ينتمي ليسار الوسط "إذا انتهى المطاف برجل يتباهى بأنه لا يعرف شيئا ويرى أن المعرفة المتخصصة هي تفاهات تخص الصفوة في البيت الأبيض فسنكون قد وصلنا إلى مرحلة حرجة."

وقال إن تحقق مثل هذا السيناريو سيعني أن "رجلا غير مسؤول بشكل واضح" سيكون في موقع يتطلب أعلى درجة من درجات الإحساس بالمسؤولية.

وأضاف أنه قلق من أن يؤدي وصول ترامب للسلطة -إن حدث- إلى صعود شخصيات مماثلة في أوربا "لذلك أريد فوز هيلاري كلينتون."

ويشار إلى أن التصويت على اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية سيكو في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)