رئيس البرلمان الأوربي: ترامب مشكلة للعالم أجمع

رئيس البرلمان الأوروبي: ترامب مشكلة للعالم أجمع

قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوربي إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سيكون مشكلة للعالم أجمع وسيشجع على انتخاب شخصيات مماثلة في أوربا.

وأضاف شولتز في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشرتها على موقعها على الإنترنت اليوم الخميس "ترامب ليس مشكلة للاتحاد الأوربي فقط بل أيضا للعالم بأسره."

وأضاف شولتز وهو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا الذي ينتمي ليسار الوسط "إذا انتهى المطاف برجل يتباهى بأنه لا يعرف شيئا ويرى أن المعرفة المتخصصة هي تفاهات تخص الصفوة في البيت الأبيض فسنكون قد وصلنا إلى مرحلة حرجة."

وقال إن تحقق مثل هذا السيناريو سيعني أن "رجلا غير مسؤول بشكل واضح" سيكون في موقع يتطلب أعلى درجة من درجات الإحساس بالمسؤولية.

وأضاف أنه قلق من أن يؤدي وصول ترامب للسلطة -إن حدث- إلى صعود شخصيات مماثلة في أوربا "لذلك أريد فوز هيلاري كلينتون."

ويشار إلى أن التصويت على اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية سيكو في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.