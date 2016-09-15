دي ميستورا: النظام يعرقل إيصال مساعدات المنظمات الدولية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الحكومة السورية تعرقل إيصال مساعدات المنظمة الدولية التي كان من المفترض نقلها بسلاسة بموجب اتفاق أمريكي روسي للسلام.

وحث دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم الحكومة السورية على السماح بدخول المساعدات فورا الى المناطق المحاصرة.

وقال إن أربعين شاحنة في انتظار موافقة من هذه السلطات لإدخال المساعدات لشرق حلب عبر طريق الكاستيلو.

وأضاف دي ميستورا أن "الشاحنات تنتظر موافقة النظام السوري لإدخال المساعدات لشرقي حلب (شمال) عبر طريق الكاستيلو" (يخضع لسيطرة النظام)، معربا عن خيبة أمله "لعدم إيصال المساعدات حتى الآن".

وشدد على أن "إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا يشجع على استمرار وقف إطلاق النار"، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضية، ودخل حيز التنفيذ مساء الإثنين الماضي (أول أيام عيد الأضحى).

وأوضح المسؤول الأممي أنه يتوقع أن تتولى واشنطن وموسكو "فك الارتباط" بين كل الأطراف حول طريق الكاستيلو، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مشيرًا أن الاتفاق الأمريكي الروسي يتضمن وضع نقاط تفتيش على الطريق.

بدوره قال يان إيغلاند مستشار دي ميستورا "نحن جاهزون لإيصال المساعدات لكافة المناطق المحاصرة بشرط حصولنا على تصاريح من النظام السوري، ولن نكون قادرين على إيصال المساعدات دونها".

وأضاف إيغلاند أن النظام السوري "لم يفسح المجال بعد لدخول تلك المساعدات"، في الوقت الذي ما زال فيه "اتفاق وقف إطلاق النار فعالاً بشكل كبير".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري توصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا، في جنيف، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس هدنة تجريبية مساء الإثنين (أول أيام عيد الأضحى) ولمدة 48 ساعة، وتتكرر بعدها لمرتين.