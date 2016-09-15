برلمان طبرق يمنح حفتر لقب "مشير"

خليفة حفتر

منح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المجتمع بمدينة طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقب "مشير" بعد سيطرة قوات موالية لحفتر على منطقة الهلال النفطي الليبي.

وقال موقع بوابة إفريقيا الإخباري المؤيد لحفتر اليوم الأربعاء إن صالح منح حفتر لقب مشير بصفته القائد الأعلى للقوات العربية الليبية المسلحة.

ويقود حفتر تمردا على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ويحظى بدعم من برلمان طبرق.

واجتاحت قوات موالية لحفتر منطقة الهلال النفطي هذا الأسبوع رغم الانتقادات الدولية لهذه التحركات باعتبارها تكرس الانقسام في البلاد.

وأعلنت القوات الموالية لحفتر بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي بعد معارك قصيرة خاضتها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية.

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط وأهم مواني النفط شرقي ليبيا، وفي مقدمتها مرافئ "السدرة" و"رأس لانوف" و"البريقة".