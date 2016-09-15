بالفيديو: البصرة تفتتح أول مصنع للبلاستيك بالمعايير الدولية

افتتحت مدينة البصرة العراقية أول مصنع للبلاستيك يتوافق مع أعلى المواصفات العالمية.

وينتج المصنع الذي تكلف أكثر من 15 مليون دولار نطاقا واسعا من المنتجات من الأكياس البلاستيكية إلى الأنابيب ويأمل في خفض احتياج البلاد للاستيراد.

ويضم المصنع كذلك أول خط إنتاج في البصرة للمنتجات المعاد تدويرها والذي يحول مخلفات البلاستيك إلى منتجات جديدة.

وقال المهندس علي جاسب رئيس هيئة الاستثمار بالبصرة "المعمل ينتج كافة المنتجات التي تدخل مادة (البي.في.سي) في تصنيعها بدءا من أكياس النفايات والأكياس الطبية والأنابيب البلاستيكية والأغطية الزراعية والبيوت البلاستيكية."

ويضم المصنع المقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع أحدث المعدات وبه أربعة خطوط إنتاج.

ويمكنه إنتاج 25 ألف طن من المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الزراعة وأغراض صناعية أخرى ونحو عشرة آلاف طن من أنابيب النفط والصرف الصحي بأحجام مختلفة سنويا.

وقال جاسب إنه بهذا الإنتاج الضخم يمكن لمحافظة البصرة أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمنتجات البلاستيك.

وكان العديد من مصانع العراق وعددها 260 مصنعا إما تعرض للنهب في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 أو تقادم أو يقع في مناطق تسودها الاضطرابات.

لكن البصرة استفادت من أعداد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب اجتذبهم الاستقرار النسبي في جنوب العراق في السنوات القليلة الماضية , وميزة أن البصرة مركز نفطي .