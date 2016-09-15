القوات السعودية تصد هجوما للحوثيين وقوات صالح بجازان

عناصر من القوات الخاصة السعودية/ أرشيفية

أعلنت القوات السعودية صد هجوم لمليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عبر الحدود في محافظة جازان بجنوب المملكة، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة ثلاثين من القوات المهاجمة.

وقالت مصادر في التحالف الذي تقوده الرياض إن القوات السعودية في منطقة جبل الدخان صدت هجوما من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح، وقتلت نحو 25 وأصابت ثلاثين آخرين.

ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام سعودية أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة على الحدود الجنوبية للمملكة، قتل خلالها عدد من الحوثيين وقوات صالح.

وأضافت أن القوات السعودية نفذت عملية كبرى ومعقدة تمثلت في تطهير مواقع مهمة واستراتيجية في حدود نجران، وتم القضاء على العشرات من القوات المهاجمة.

كما نقلت الأناضول عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن خمسة جنود سعوديين قتلوا جنوب المملكة على الحدود مع محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال غربي اليمن، ولم تعلن الوكالة توقيت مقتل الجنود الخمسة ولا ظروف مقتلهم.