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إسرائيل تحصل على أكبر دعم في تاريخها من قبل إدارة أوباما

15/9/2016

حصلت إسرائيل على 38 مليار دولار بموجب الاتفاق ـ أرشيف

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستقدم مساهمة مهمة لأمن إسرائيل في جوار مازال خطيرا على حد قوله.

وجاءت هذه التصريحات بعد توقيع واشنطن وتل أبيب على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لإسرائيل، بقيمة 38 مليار دولار، تمتد لعشر سنوات.

وأضاف أوباما أن المساعدات بلغت مجموع قيمتها 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما فيها 33 مليار دولار من صندوق المساعدات العسكرية الأجنبية، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لتمويل الدفاعات الصاروخية".

وأشار أوباما إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واثقان بأن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون مساهمة كبيرة لأمن إسرائيل في منطقة (الشرق الأوسط) لا زالت خطرة".

وتابع: "كما قلت مراراً وتكراراً، فإن التزام أمريكا بأمن اسرائيل لا يتزعزع، وخلال السنوات الثمانية الماضية أكدت بلاده التزامها هذا مرة بعد أخرى بالقول والفعل".

وكشف أوباما أن بلاده قدمت منذ بدء السنة المالية لعام 2009 (بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2008 وانتهت في سبتمبر/أيلول 2009) لإسرائيل 23 مليارا و600 مليون دولار من المساعدات المالية العسكرية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء ، إن "هذا الاتفاق تاريخي، ويضمن حجم مساعدات أمنية لا مثيل له لإسرائيل خلال العقد القريب".

ولفت البيان إلى أن "هذه أكبر رزمة مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة أخرى في تاريخها"، منوها إلى أن "هذا الاتفاق سيساعد على الاستمرار في بناء قوتنا العسكرية وفي تحسين الدفاع من الصواريخ مما يشكل إنجازا هاما جدا بالنسبة لنا".

من جانبه، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام "أي اتفاق يفرض أي شيء على الرؤساء القادمين أو أي كونغرس خلال عشر السنوات القادمة مخالف دستوريا وغير عملي".

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