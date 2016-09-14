فيديو: العثور على حطام سفينة مفقودة تعود للقرن 19

أعرب باحثون في كندا عن اعتقادهم بأنهم عثروا على حطام السفينة (إتش إم إس تيرور)، وهي إحدى سفينتين فقدتا أثناء حملة فرانكلين الاستكشافية للقطب الشمالي بكندا خلال القرن التاسع عشر.

وعثر على الحطام المفترض للسفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية التي تركت في الجليد البحري عام 1848 أثناء محاولة فاشلة للإبحار عبر الممر الشمالي الغربي، في الثالث من أيلول/سبتمبر من جانب سفينة الأبحاث مارتن برغمان، وفقا لتقارير إخبارية.

ويوجد الحطام في مياه مجهولة في خليج "تيرور باي" في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة كينغ ويليام في نونافوت شمالي كندا.

وكان الاختفاء الغامض للسفينة وطاقمها المكون من 129 فردا بقيادة السير جون فرانكلين قد حير البحرية الملكية البريطانية وأجيالا من المؤرخين والمستكشفين القطبيين لنحو 170 عاما.