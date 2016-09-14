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شاهد: مغنٍ أمريكي شهير يؤدي الحج بعد إسلامه

14/9/2016

وثق مغني الراب الأمريكي الشهير كيفن غيتس رحلته إلى أداء فريضة الحج بعد إسلامه على صفحته الرسمية عبر تطبيق انستغرام.

وبث غيتس فيديوهات له داخل الحرم المكي أثناء الطواف، وفيديو آخر وهو يبكي أثناء تقبيل الحجر الأسود.

وأثني غيتش على حسن استقبال أهل مكة لهم أثناء الحج، ووصف مشهد اجتماع الحجيج بالمنظر الجميل الذي يمثله الإسلام، بما فيه من معاني المساواة بين الجميع.

ووصف أداء فريضة الحج بأنها أفضل ما حدث له في حياته، وأن البيت الحرام هو أفضل مكان زاره في حياته حتى إنه لا يتوقف عن البكاء بسبب حسن معاملة الناس له، وإحساسه بالإخوة.

ويشار إلى أن غيتس وزوجته اعتنقا الإسلام العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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