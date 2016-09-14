شاهد: مطاردة مثيرة لضبط 15 طنا من الحشيش في البحر المتوسط

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر أيلول) إن الشرطة ضبطت نحو 15 طنا من الحشيش من زورق قبالة الساحل الجنوبي للبلاد في أكبر عملية من نوعها في البحر المتوسط هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشرطة اعتقلت شخصين على متن الزورق أحدهما هولندي والآخر بلغاري خلال العملية التي بدأت مساء السبت(10سبتمبر أيلول) وانتهت في وقت مبكر يوم الأحد (11 سبتمبر أيلول).

وتأتي العملية الإسبانية في إطار مبادرة أوربية تعرف باسم(إيندالو) التي تتولى مسؤولية مراقبة موجات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي على طول الساحل الشمالي لقارة أفريقيا المطل على البحر المتوسط.

وفي أغسطس آب صادرت الشرطة الإيطالية والشرطة الإسبانية أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار من زورق قبالة الساحل الإيطالي واعتقلتا 19 بولنديا من أعضاء عصابة دولية لتهريب المخدرات.