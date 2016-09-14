شاهد: "ماوراء الكلاويس" .. صك الأضحية

بث الفنانان الساخران المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "صك الأضحية" على موقع الجزيرة مباشر.

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة بشكل ساخر صكوك الأضحية في مصر، وقال الدكتور عيد سعيد مبارك عليكم إن توزيع اللحوم على الفقراء عمل خاطئ لأنه ربما يتعود على طعمها، وبعد ذلك يتعذب لأنه لا يجدها فالأفضل ألا يتم توزيعها على الفقراء أساسا على حد وصفه.