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شاهد: ماذا فعلت طفلة صماء تسمع صوت أمها لأول مرة!

14/9/2016

في لحظة عاطفية للغاية، انهارت طفلة صماء في نوبة من البكاء حين سمعت صوت أمها بوضوح لأول مرة، بحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين.

وعانت بريانا سالدر (13 عاماً) من مشكلة كبيرة في الأذن اضطرتها إلى خوض عدة عمليات زراعة قوقعة كانت نتائجها سيئة للغاية منذ كانت في سن الثامنة، مما سبب لها 3 صدمات كهربائية أضرت بسمعها، حتى إن إحداها تم تركيبها بالخطأ وتم إزالتها في عملية جراحية استغرقت 7 ساعات عام 2013، كما دُفع لها تعويض 7 مليون و250 ألف دولار.

لكن في المرة الأخيرة تم زراعة قوقعة جديدة في مركز السمع والكلام بمدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية، ويظهر الفيديو لحظة اختبار زراعة القوقعة الجديدة، حيث سألتها المسؤولة الفنية التي تختبر الجهاز "هل تسمعين صوتي؟" فتجيب بنعم وتبدأ في الابتسام والضحك.

وأشارت الفنية إلى والدة الطفلة، فسألتها الأم "هل تسمعين صوتي؟" فتنفجر الطفلة ببراءة وفرحة في نوبة من الضحك ثم ينقلب فجأة الضحك إلى بكاء شديد، وكأنها لم تصدق أنها سمعت صوت أمها واضحاً مرة أخرى.

 

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