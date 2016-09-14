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شاهد: كلب يحرس جثة صديقه بعدما دهسته سيارة بالصين!

14/9/2016

"هذا هو السبب في أنني أُفضل الكلاب على البشر" هكذا علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، على صورة أثارت ضجة بالصين لكلب يحرس جثة صديقه بعد أن دهسته سيارة وسط الشارع.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل ومترو البريطانيتين نقلاً عن صحيفة الشعب الصينية، فإن الصورة المؤثرة تم التقاطها يوم 9 سبتمبر في مدينة دونغ قوان جنوب الصين، وفيها يظهر الكلب وهو يحاول بقلب مكسور إيقاظ صاحبه الميت بعد أن دهسته سيارة في منتصف الطريق.

وعلى الرغم من ازدحام الشارع بالسيارات القريبة جداً من الكلب واحتمالية تعرضه لنفس مصير صاحبه، إلا أنه رفض التخلي عن صديقه وبقي بجانبه لحماية جثته من الدهس مرة أخرى وهو ينظر إليه بحزن شديد!

وجذبت الصورة تعاطفاً وتأثراً غير عادي بين راود مواقع التواصل الاجتماعي بالصين، وجاءت أغلب التعليقات ناقمة على الاستهتار بالحيوانات الضالة وعدم مساعدة الناس للكلب الحزين في نقل جثة صديقه إلى جانب الطريق.
 
 
 
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