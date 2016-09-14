شاهد: فيديو "باندا صغيرة تحاول الوقوف"يحقق انتشارا واسعا

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية تسجيل مصور لصغيرة باندا مستلقية على ظهرها وتتقلب مرارا في محاولة للوقوف على قدميها.

وظهرت في التسجيل المصور، الصادر عن مركز الحماية والبحوث الصيني للباندا العملاقة، الباندا الصغيرة في الأسبوع الخامس من عمرها في قاعدة بيفنغشيا للباندا في ياآن، بمقاطعة سيتشوان وسط الصين.

وقال مركز البحوث إن صغيرة الباندا لم يطلق عليها اسم بعد، ولكن كثيرين في القاعدة يطلقون عليها "طفلة شي دوو" في إشارة إلى والدتها التي يعني اسمها "الفول الصغير".

صغيرة الباندا هي الأكبر في توأمين أنجبتهما شي دوو في الرابع من أغسطس/ آب الماضي.