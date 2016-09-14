شاهد: سيارة مصرية تفوز بالسباق العالمي للسيارات الهجين

يحلم فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية بمستقبل أقل تلوثا وبخفض استهلاك الوقود في البلاد.

وقام الفريق الذي يضم 28 طالبا بتصميم سيارة هجين تعمل بالكهرباء والغاز.

والسيارات الهجين تحد من انبعاثات الكربون وتخفض كمية الوقود المستخدمة لتشغيل المركبة.

وطلب من الفريق المشاركة بالسيارة التي أنتجها داخل مقر جامعة عين شمس في مسابقات دولية عديدة.

وفازت السيارة بالمركز الأول في السباق العالمي للسيارات الهجين في مصر الذي أقيم في مدينة الغردقة على البحر الأحمر في مارس آذار الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر المسابقة.

وفاز الفريق كذلك بالمركز الثالث في المسابقة المماثلة الإقليمية التي أقيمت في أبوظبي في أبريل نيسان.

لكن الفريق لا يريد أن يتوقف عند مجرد المشاركة في المسابقات، فهو يحلم بتأمين التمويل اللازم لتوسيع المشروع.

والسيارة الهجين تحتوي على مولد كهرباء صغير ينقل الطاقة للبطارية لتتمكن من الشحن.

ويمكن كذلك شحن البطارية عن طريق أي مصدر كهرباء.

وتحتاج لما بين أربع أو خمس ساعات لاستكمال الشحن.