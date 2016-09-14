شاهد: سبعة أهداف نظيفة لميسي ورفاقه في شباك سيلتك

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني لاكتساح ضيفه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة ( 7 – صفر) أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق ميسي بشكل لافت بعد تعافيه من الإصابة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للنادي الكاتالوني.

وافتتح ميسي التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بعدما تلقى ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء ليستحوذ على الكرة بشكل جيد ويسدد دون عناء في الشباك.

وحصل سيلتك على ضربة جزاء في الدقيقة 24 وتقدم موسى ديمبلي للتسديد ولكن الحارس الألماني "مارك أندري" تصدى للكرة بثبات.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل ميسي الهدف الثاني له ولفريقه بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع زميله البرازيلي نيمار.

وتكفل نيمار بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 50 من ضربة حرة مباشرة.

ونال القائد اندريس انييستا نصيبه من غلة الأهداف، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 59 بعد مجهود رائع من نيمار.

وبعد دقيقة واحدة سجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لبرشلونة ولكن هذه المرة جاء الهدف من صناعة مهاجم منتخب اوروغواي لويس سواريز.

وتكفل لويس سواريز بتسجيل الهدف السادس لبرشلونة في الدقيقة 75 بعدما تسلم بشكل رائع تمريرة من نيمار ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة سجل سواريز الهدف الثاني له والسابع لفريقه بعد مجهود رائع من ميسي.

وعقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها برشلونة في عقر داره على يد "ألافيس" الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني 1 2/ يوم السبت الماضي، دفع لويس إنريكي مدرب الفريق بمثلث الرعب الهجومي المتمثل في ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار منذ البداية.

وفي المواجهات العشر التي جمعت بين سيلتك وبرشلونة، فاز النادي الكتالوني بست مباريات، مقابل اثنتين للفريق الاسكتلندي، بينما تعادلا في مباراتين.