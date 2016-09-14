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شاهد: سان جيرمان يتعادل 1-1 مع أرسنال

13/9/2016

استمرت البداية المتواضعة لباريس سان جيرمان في الموسم الجاري وتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم  الثلاثاء.

وبدأ سان جيرمان المباراة بشكل رائع عندما تقدم إدينسون كافاني بهدف في الدقيقة الأولى لكن الفريق الفرنسي أهدر عددا من الفرص قبل أن يدرك أليكسيس سانشيز التعادل لأرسنال في الشوط الثاني.

وأحرز كافاني الهدف الأول بعد 44 ثانية لكن أرسنال بدأ التعافي بشكل تدريجي حتى تعادل سانشيز في الدقيقة 78.

وأنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين بعد اشتباك أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال مع ماركو فيراتي لاعب سان جيرمان في اللحظات الأخيرة وتعرضا للطرد.

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