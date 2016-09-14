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شاهد: سائق شاحنة أردني يصبح روائيًا

14/9/2016

يحيى حمدان وهو سائق شاحنة صهريج في مدينة جرش في شمال الأردن التي تبعد 48 كيلومترا من العاصمة عمان يعمل بدأب لملء الصهريج قبل أن يقود شاحنته لتوزيع المياه في مختلف مناطق المدينة.

ولا تخلو شاحنة حمدان من كتاب يقرأه أثناء رحلاته لتوزيع المياه.

فهو يحلم بأن يصبح كاتبا محترفا لكن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تمكنه من ترك عمله الراهن.

ورغم عمله المرهق على الطريق يقضي حمدان أمسياته في الكتابة، وقد تحقق حلمه حين  نشر روايته الأولى عام 2015.

وقد آتت مثابرته ثمارها فنشر روايته الثانية في وقت سابق هذا العام وتحمل عنوان "الحقيبة ليست دبلوماسية".

وتحكي الرواية عن رغبة العديد من الشبان العرب في الهجرة إلى الغرب.

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