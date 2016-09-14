شاهد: سائق شاحنة أردني يصبح روائيًا

يحيى حمدان وهو سائق شاحنة صهريج في مدينة جرش في شمال الأردن التي تبعد 48 كيلومترا من العاصمة عمان يعمل بدأب لملء الصهريج قبل أن يقود شاحنته لتوزيع المياه في مختلف مناطق المدينة.

ولا تخلو شاحنة حمدان من كتاب يقرأه أثناء رحلاته لتوزيع المياه.

فهو يحلم بأن يصبح كاتبا محترفا لكن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تمكنه من ترك عمله الراهن.

ورغم عمله المرهق على الطريق يقضي حمدان أمسياته في الكتابة، وقد تحقق حلمه حين نشر روايته الأولى عام 2015.

وقد آتت مثابرته ثمارها فنشر روايته الثانية في وقت سابق هذا العام وتحمل عنوان "الحقيبة ليست دبلوماسية".

وتحكي الرواية عن رغبة العديد من الشبان العرب في الهجرة إلى الغرب.