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شاهد: ردة فعل "كلبة" تجرب زحاليق الأطفال لأول مرة!

14/9/2016

ليست البراءة مقتصرة على الأطفال الصغار فقط، فصغار الحيوانات أيضاً تملك من البراءة الكثير، فأبسط الأشياء تسعدهم وتكفيهم، وهذا ما ينطبق على هذه الكلبة الصغيرة الوديعة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطعاً مصوراً طريفاً جداً لكلبة صغيرة تجرب اللعب على زحاليق أطفال في مدينة ألعاب ترفيهية لأول مرة، ويتضح جلياً من خلال الفيديو مدى الاستمتاع الذي تشعر به، ما جعلها تكرر التزلق أكثر من مرة وتصعد السلم لمعاودة اللعب بشكل سريع جداً يوحي بمدى سعادتها.

وأظهر الفيديو رجلاً ينادي على الكلبة فتستجيب مسرعة، وما أن يضعها على بداية الزُحلوقة وتبدأ في الانزلاق حتى ينفجر المحيطون بها في نوبة من الضحك.

 

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