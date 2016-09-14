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شاهد: أمهات تصنعن الزينة والحُليّ من الحبل السُرِّي!

14/9/2016

في أحدث صيحات الديكور، لم تُفضِّل الأمهات الاحتفاظ فقط بالحبل السري لأطفالهن باعتبارها ذكرى لها وقع عظيم في القلب والنفس، بينما امتد الأمر إلى أكثر من ذلك حيث يقمن بتحويل الحبل السري إلى إكسسوارات وقطع ديكور وزينة منزلية!.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن بعض الأمهات قررن تصميم عدد من الإكسسوارات باستخدام الأحبال السُرية لأطفالهن بعد تجفيفها، وقمن بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وروجن لتلك التصاميم تحت عنوان "هل فعلتِ شيئاً كهذا من قبل؟ شاركينا نحب أن نسمع منكِ".

وعرضن أكثر من 10 صور لأشكال مختلفة وتصاميم عديدة باستخدام الحبل السري، وشرحن كيفية تجهيزه وتشكيله وأيضاً تلوينه، وكان الهدف هو إظهار الاعتزاز بهذا الحدث وتخليده في شكل تذكارات للأبد.

وتعتبر الأمهات أن الاحتفاظ بالحبل السري يذكرهن دائماً بمعجزة الروح داخل الروح وسحر قوة الحياة وتذكير بنبض كان يعيش بداخلهن عدة أشهر، فقررن أن يحتفظن به بأكثر من طريقة وبأشكال عدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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