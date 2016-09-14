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روسيا ترسل مفتشين إلى مصر لفحص الأمن في المطارات

14/9/2016

صور لحطام الطائرة الروسية -أرشيف

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم الاربعاء إن بلاده تعتزم إرسال فريق آخر من المفتشين الأمنيين إلى مصر في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "تاس"  الروسية للأنباء عن سوكولوف قوله، في إطار حديثه عن احتمال استئناف الرحلات إلى مصر، "سنجري تفتيشا آخر قريبا، سنقوم بذل مع الزملاء من مصر".

وتتفاوض موسكو والقاهرة بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر منذ أواخر عام 2015.

وكانت روسيا قد أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى مصر في أعقاب "هجوم إرهابي" على طائرة تملكها شركة "كوجاليمافيا" للطيران في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتحطمت طائرة الركاب الروسية في سيناء بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من شرم الشيخ.

وكانت الطائرة تقل 224 شخصا على متنها معظمهم من السياح الروس، ولم ينجو أحد.

وفي تشرين ثان/نوفمبر 2015، تم الاعلان عن أن تحطم الطائرة ناجم عن "هجوم إرهابي"، جرى تنفيذه باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع تحتوي على كيلوغرام من مادة "تي.إن.تي".

وقال وزير النقل الروسي آنذاك إن روسيا سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط بعد أن تحسن البلاد المعايير الأمنية في مطاراتها.

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